Devrek Sebahat -Cemil Ulupınar Fen Lisesinden Kodlama Sınıfları açılışı

Devrek'te faaliyette bulunan Sebahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi tarafından “Kodlama Sınıfları” açılışında protokol üyeleri bir araya geldi.

Zonguldak Valiliği kodlama ve yazılım geliştirme projesi kapsamında düzenlenen “ Kodlama Sınıfları” açılışı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve diğer protokol üyelerinin katılımı ile hayata geçirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlayan okul hakkında slayt gösterisinin ardından konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş,” Bugün farklı bir vesile ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. Devrek ilçemizde kuruluşu tamamlanan 6 adet kodlama sınıflarını açmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Karşımızda çok yetenekli özel öğrencilerimiz bulunmakta. Öğrenci deyince aklımıza gelecek geliyor. Gelecekte nasıl bir dünya istiyorsak ona göre hareket etmemiz lazım. Bu da teknolojiyi yakından takip etmekle olur. Kodlama belki bizim kuşak için değil ama sizler için geleceğin olmazsa olmazlar arsında yer almaktadır. Bu sınıfların hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Kodlama ve yazılım geliştirme projesi kapsamında gerçekleştirilen sınıfların açılmasında katkıda bulunan iş adamlarına Vali Bektaş tarafından teşekkür plaketi verilirken, kodlama sınıflarını gezen Erdoğan Bektaş öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamı dileğinde bulundu.

Düzenlenen açılış törenine; Devrek kaymakam Vekili Serkan Keçeli, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Devrek Belediye Başkan Vekilli Hüsnü Işık ve çok sayıda davetli katıldı.