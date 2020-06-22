Devrek Sebahat- Cemil Ulupınar Lisesi yarışmada ödüle doydular

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde bulunan Sebahat- Cemil Ulupınar Fen Lisesi öğrencileri katıldıkları kitap okuma yarışmasında geçen yıl olduğu gibi bu yılda derece elde etmenin tadını çıkardılar. Öğrencilerinin katıldıkları bir çok yarışmada okullarına ödüller ile döndüklerini ve kendileri ile her zaman gurur duyduklarını belirten Devrek Sebahat- Cemil Ulupınar Fen Lisesi Müdürü Turgay Kırgil,” ”Zonguldak Okuyor” kitap okuma yarışmasına Devrek Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da damgasını vurdu. Öğrencileri ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Zonguldak Okuyor kitap okuma yarışması Zonguldak merkez ve ilçelerde düzenlenmektedir. Yarışma sınavı ilimiz okullarındaki 4. Sınıftan 12. Sınıf öğrencilerine kadar ve velilerimizin de komisyonca belirlenen üç kitabı okuyarak katılabildiği 10 kategoride yapılmaktadır. Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi öğrencileri lise kategorisinde 12 dereceden 10 tanesini alarak büyük başarı elde etti. Kitap Severleri okuma etkinliğinde bir araya getiren ve ilimizde ikinci uygulama yılı olan "Zonguldak Okuyor" projesinin okuma ve ölçme değerlendirme süreci, proje takviminde belirtildiği üzere mart ayı itibarı ile sona ermişti. Proje kapsamında komisyonumuzun belirlediği öğrenci ve velilerimiz tarafından okunan kitapların ölçme değerlendirme sonuçlarının açıklanması pandemi sürecinden dolayı gecikmeli olarak yapılabildi.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında "Zonguldak Okuyor" projesine 18.411 kişi aktif katılarak okuma yaptı. Projenin sonunda derece alan öğrenci ve velilerimizin katılacağı ödül töreni eylül ayı içerisinde yapılacaktır. diye konuştu

Sınava giren katılımcılar https://zonguldak.meb.gov.tr/zvg/zonguldakokuyorweb sayfasından sınav sonuçlarını Doğru (D) ve Yanlış (Y) sayılarına bakarak değerlendirebilirler.

“2020 Zonguldak Okuyor” sınavı sıralama olmadan dereceye girenler 4.sınıf Ecrin Çalışkan Çaycuma Hisar Zübeyde Hanım İlkokulu, 4.sınıf Suveybe, Yüksel. Alaplı Merkez İlkokulu,4.sınıf Umut Behram Güneş. Kilimli Gelik İlkokulu. 4.sınıf Esmanur Tavşan. Merkez Bahçelievler İlkokulu,5.sınıf Ahmet Kuzey Çelik. Kozlu Sınav Kolej,5.sınıf Asya Karademir. Merkez İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu 5.sınıf Yağız Merdivan. Devrek Atatürk Ortaokulu,6.sınıf Ceren Yılmaz Alaplı Zeki Atalay Ortaokulu,6.sınıf Mehmet Kaan Avcı. Merkez Mimar Sinan Ortaokulu,6.sınıf Abidin Efe Sargın. Gökçebey Ortaokulu,6.sınıf Mert Ali Konak. Merkez İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu 7.sınıf Nihal Soyyiğit. Alaplı Zeki Atalay Ortaokulu,7.sınıf Dilara Keskin Merkez Beycuma Şehit Onbaşı Rıfat Köktürk Ortaokulu,7.sınıf Selahattin Gencer. Ereğli Turgut Reis Ortaokulu 7.sınıf Nisa Duman Alaplı Zeki Atalay Ortaokulu,8.sınıf Efe İşler. Çaycuma Mimar Sinan Ortaokulu,8.sınıf Esma Nur Türkmen Devrek Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu,8.sınıf Ravzanur Bozkurt Alaplı Zeki Atalay Ortaokulu,9.sınıf Özge Kavi Ereğli Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi,9.sınıf Şebnem Gülyeşil Devrek Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi,9.sınıf Azra Kudatmış Devrek Sebahat-Cemil Ulupınar Fen Lises,i10.sınıf Hilal Yılmazer Devrek Sebahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi,10.sınıf İrem Sarsık Devrek Sebahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi,10.sınıf Meryem Ermiş Devrek Sebahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi,11.sınıf Nilay Sana Ereğli İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi,11.sınıf Buse Kaba Devrek Sebahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi,11.sınıf Umut Karaduman Devrek Sebahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi,12.sınıf Yaren Azak Devrek Sebahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi,12.sınıf Tuana Aydın Ereğli Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi,12.sınıf Seda Akkaya Devrek Sebahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi,12.sınıf Damla Karaöz Devrek Sebahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi, Veli Nuray Şekerci Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu, Veli Çiğdem Palabaş Kilimli'den Veli Semra Çıvak Merkezden Veli Gülcan Ünal dereceye girmeye hak kazandılar.