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Devrek şehir merkezindeki demir iskeletler sökülüyor

Devrek Cumhuriyet Alanında bulunan demir iskeletler sökülüyor.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde eski Belediye Başkanı Mustafa Semerci tarafından şehrin merkezi olan Cumhuriyet Alanına yaptırılan demir iskeletler ilçenin görüntüsünü bozduğu için sökülmeye başlandı. Yapıldığı dönemlerde vatandaşlar ve esnaflar tarafından tepki çeken buna rağmen hayata geçirilen demir iskeletler belediye tarafından yerinden sökülerek şehrin çirkin görüntüsü giderilmeye çalışılıyor.


Binlerce lira harcanarak inşa edilen ancak geçmiş dönem belediye başkanının asıl projeyi hayata geçirilmediğini ve bu yüzden demir iskeletlerin söküldüğünü iddia eden vatandaşlar,” Çok yazık cebimizden binlerce lira boşuna gitti. Yapılırken hem çirkin görüntü oluştu hem de birçok esnafın tabelaları görünmüyordu. Umarız bu demir yığınları başka bir yerde değerlendirilir” diye konuştular.

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