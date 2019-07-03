Devrek Tarım İlçe Müdürlüğünden Devrekli çiftçilere bilgilendirme toplantısı

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyetlerini sürdüren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından özellikle köylerde meyve ve sebze üretip pazarlarda tüketicilere satan vatandaşlar için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Devrek Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Antalya'nın Manavgat ilçesinden çeşitli inceleme ve bilgili alışverişi için Devrek'te bulunan uzmanların katıldığı bilgilendirme toplantısı vatandaşların yoğun ilgisi ile hayata geçirildi.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısında davetlilere; Ziraat Mühendisi Ramazan Gürbüz, Ziraat Mühendisi Hakan Kapaklı ve Ziraat Mühendisi Osman Utanır tarafından slayt gösterisi eşliğinde çiftçilere teknik bilgiler aktarılırken, serada sebze yetiştiriciliği, sebze hastalık ve zararlılarının ayrıntıları hakkında bilgi sunumunda bulunuldu. Vatandaşlar tarafından sorulan sorular teknik ekip tarafından cevaplandırılarak yetiştirilecek ürünlerde en doğru verimin alınması için teknik ve teorik bilgilerle sorulara cevaplar arandı.

Organize edilen toplantıya; Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, İl Müdür Yardımcısı Hasan Akçaalan, Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim, Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömür Ozan Çakal, Ziraat Odası Başkanı Satılmış Ayvacı ile yönetim kurulu üyeleri, İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri katıldı.

Proje kapsamında birinci yıl itibarı ile karşılıklı ziyaretler tamamlanarak Kasım ayı içerisinde Devrek' ten 50 çiftçinin daha bilgi ve birikimlerine katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacı ile Antalya iline gezi yapılması kararlaştırıldı.