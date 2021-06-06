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Devrek Yeni Mahalle Muhtarı Uzun oldu

Devrek’te bugün yapılan muhtar seçimini Kemal Uzun kazandı.

Devrek'te bugün yapılan muhtar seçimini Kemal Uzun kazandı.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde gerçekleştirilen muhtarlık seçiminde 7 adayın yarıştığı Yeni Mahalle Muhtarlığını Kemal Uzun kazandı.


4.249 seçmeni bulunan ve içlerinde tek kadın adayının da bulunduğu 7 muhtar adayının yarıştığı seçimi Kemal Uzun kazandı.


Devrek İstiklal İlkokulunda gerçekleştirilen seçimde seçmen ve ekip arkadaşlarına teşekkür eden Uzun,” Bana bu görevi layık gören mahalle sakinlerine ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bize verilen bu kutsal görevi en iyi şekilde layıkıyla yerine getirmeye hayret edeceğiz” diye konuştu.

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