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Devrek'in yeni AK Parti ilçe başkanı Canbaş oldu

Devrek’in yeni AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Canbaş oldu.

Devrek'in yeni AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Canbaş oldu.


Zonguldak'ın Devrek ilçesi AK Parti ilçe Başkanı Serdar Kelbek'in Devrek Belediye Başkan aday adayı olmasından dolayı boşalan AK Parti İlçe Başkanlığına Yaşar Canbaş getirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den mazbatasını alan Canbaş Devrek'te yeni ilçe başkanı olarak görevine başladı.


Kelebek'ten devir aldığı görevi en iyi şekilde yerine getireceğini söyleyen Yaşar Canbaş,” Uzun zamandan bu yana Serdar Kelebek başkanım bu görevi başarıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra da bana tevdih edilen bu görevi arkadaşlarımla birlikte el ele vererek en üst seviyelere taşımaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

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