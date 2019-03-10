Devrekli çiftçiler için fuar gezisi düzenlendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Ziraat Odası Başkanlığı tarafından üyelerine yönelik fuar gezisi düzenlendi. Bu yıl Doğu Marmara Tarım Fuarı altında düzenlenen ve 6-10 Mart tarihleri arasında Kocaeli Tüyap Fuar Merkezinde hayata geçirilen 2. Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi fuarına 50 üyesi ile katılan Devrek Ziraat Odası Başkanı Satılmış Ayvacı,”Başkanlık dönemimizin ilk gezisini üyelerimiz ve yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte hayata geçirmenin onurunu yaşamaktayız. Bu gezimizde 50 üyemizi fuarda sergilenen teknolojilerle buluşturarak son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağladığımıza inanıyorum. Organize edilen fuarda üyelerimiz modern teknolojik ekipmanların dışında, hayvancılık, seracılık, süs bitki yetiştiriciliği ile diğer alanlarda da ilgililerden bilgiler alarak memleketimizde hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında fazlası ile bilgi sahibi olduklarını ifade ettiler. Odamıza kayıtlı üyelerimiz için bu tür gezilerimiz zaman zaman devam edecektir. Gezimizde bizlere katkı sağlayan Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş'e yönetim kurulu arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen fuar gezisine; Devrek İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Rıfat Verim, Devrek Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Şaban Civelek, Ziraat Mühendisi Ramazan Gürbüz ile çok sayıda üye katıldı.