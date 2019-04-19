Devrekli çiftçiler organik tarım konusunda bilgilendirildi

Devrek'te düzenlenen programda çiftçiler organik tarım konusunda bilgilendirildiler.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Ziraat Odası Başkanlığı tarafından organize edilen programda Devrekli çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programda Biomel Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu Yetkilisi Biyolog ve Ziraat Mühendisi Meltem Acar tarafından çiftçilere; Organik tarıma başlamadan önce alınması gereken tedbirler, evde kendi kendinize elde edilebilecek organik tarım ilaç imalatı, böcek ve diğer zararlılarla mücadele yöntemleri, kaliteli organik tarım da elde edilmesi, meyve ve sebze de elde edilecek ürünlerde dikkat edilmesi gereken hususlar. Organik tarım yaparken mutlaka konunun uzmanları ile irtibat halinde olmaları ve organik arıcılıkla ilgili bilgiler verildi.

Düzenlenen programda; Devrek Ziraat Odası Başkanı Satılmış Ayvacı ve yönetim kurulu üyeleri, Devrek Tarım ve Orman İlçe Müdürü Rıfat Verim ile çok sayıda çiftçi hazır bulundu.