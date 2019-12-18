Devrekli hanımlar el emeklerini pazara çıkardı

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Kent Konseyinin destekleri ile Devrekli ev hanımları Devrek Belediyesinin de katkıları ile el emeği göz nurlarını satışa çıkartarak bütçelerine katkı sağlamaya çalışıyorlar.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt tarafından Cumhuriyet Alanında açılan seride ev hanımları kendi imkanları ile hazırladıkları el emeklerini göz nurlarını satışa çıkartarak bütçelerine katkı sağlamaya çalışıyorlar. İlçede iş yeri olmayan hanımlara destek vermek için böyle bir organizasyonu hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çetin Bozkurt, “ Kent Konseyi ve belediyemizin destekleri ile evlerinde kendi imkanları ile hazırladıkları el emeği göz nuru emeklerini pazarlama imkanları olmadığı için tarafımızdan kendilerine böyle bir imkan sunmaya çalıştık umarım vatandaşlarımız tarafından destek görürler” diye konuştu.

Pazarın bir hafta açık kalması planlanıyor