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Devrekli iş insanlarından Ardahanlı öğrencilere yardım

Devrekli iş insanları tarafından Ardahanlı öğrencilere kışlık giyim yardımı yapıldı.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde çeşitli alanlarda ticari faaliyet gösteren iş insanları tarafından Ardahan'nın Yalnızçam Köyünde bulunan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencilerine kışlık giyim yardımı yapıldı.


Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksek Okulu Sosyoloji Bölümü Öğrencisi Gamzeur Kavşur'un sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen yardım kampanyasına destek veren Devrekli iş insanları Necip Uzun, Bircan Kayabaşı, Recai İnam ve Muhittin Karaöz yardıma ihtiyacı olan öğrencilere 27'şer adet olmak üzere kışlık bot, mont'un yanı sıra çikolata ve şekerlemeleri kargo aracılığıyla öğrencilere gönderdiler.

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