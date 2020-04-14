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Devrekli kardeşlerden örnek davranış

Devrekli kardeşler sergiledikleri, davranışla örnek görüntü teşkil ettiler.


Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Ömer Ali Özarsal (8) ve Ayşegül Özarslan (6) kardeşler uzun süreden bu yana kumbaralarında biriktirdikleri paralarını “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladılar. Ramazan ve Songül çiftlerinin çocukları Ömer Ali Özarslan ve kardeşi Ayşegül Özarslan 2018 yılından buyana kumbarada biriktirdikleri 200 lirayı kampanyaya bağışladı. Madende işçi olarak çalışan baba Ramazan Özarslan, "Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Bize elimizden geldiği kadar bu kampanyaya bağışta bulunmuştuk. Çocuklarımız bizleri örnek alarak kumbarada biriktirdikleri parayı bağışlamak istediklerini söylediler. Önce 155'i arayan çocuklar daha sonra jandarma aracılığıyla Devrek Vefa ve Sosyal Destek Grubuna ulaştılar ve birikmiş olan parayı yetkililere teslim ettiler” dedi.


Ömer Ali ve Ayşegül Özarslan kardeşler de ”Bu paraları da bağış yapalım diye anne ve babamıza sorduk, onlarda bize yol gösterdiler. Bizde jandarma aracılığıyla Devrek Vefa ve Sosyal Destek Grubuna ulaştık. Oradan gelen abla bizden paraları sayarak teslim aldı bu kampanyaya destek verdiğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.


Açılan kumbarada 200 TL çıkarken Devrek Vefa ve Sosyal Destek Grubu Yetkilisi Elif Karapınar paralar teslim alarak kayda geçirdi.

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