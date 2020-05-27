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Devrekli Kore Gazisi son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Devrek’in son Kore Gazisi dualarla ebediyete uğurlandı.

Devrek'in son Kore Gazisi dualarla ebediyete uğurlandı.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ikamet eden son Kore Gazisi Muharrem Akça(89) düzenlenen cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı. 89 yaşında ki Akça'nın cenazesi Devrek'e bağlı Pınarönü Köyü Kuzluoğlu Mahallesi kabristanında düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında askeri tören düzenlenmezken, organize edilen cenaze merasimine; Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, Garnizon Komutanı Asteğmen Ramazan Göçer, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Devrek İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Murat Yıldırım'ın yanı sıra diğer askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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