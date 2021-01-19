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Devrekli köy muhtarından örnek davranış

Devrekli muhtar Karaöz köyünde rahatsızlanan hastayı kendi aracıyla ambulansa teslim etti.


Zonguldak'ın Devrek İlçesi Mahmutoğlu Köyü Muhtarı Hüseyin Karöz köyünde rahatsızlanan hastayı kendi aracıyla ambulansa yetiştirerek hastaneye gitmesini sağlayarak örnek teşkil etti


Yoğun kar yağışı sebebiyle yaklaşık bir buçuk metre kalınlığa ulaşan kapalı köy yolunu Orman İşletme Müdürlüğünün gönderdiği greyder kepçe açılmasını sağlayarak köye ulaşamayan ve iki kilometre aşağıda bekleyen ambulansa ulaştırarak hastaneye ulaşmasını sağladı.


Köyünün merkez mahallesinde ikamet eden ve aniden rahatsızlanan hastayı kendi imkanlarıyla arazi aracıyla ambulansa yetiştiren Karaöz,” Öncelikle Devrek Orman İşletme Müdürlüğüne yolumuzun açılmasını sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Hastaneye gönderdiğimiz hastamızın şuandaki durumu iyi. Gerek sağlık ekiplerine gerekse yolumuzun tekrar ulaşıma açılmasını sağlayan yetkililere vatandaşlarım adına tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu

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