Devrekli muhtarlar başkanını seçti

Olağan Genel Kongresinde yapılan seçimde yeni başkan Raşit Budak oldu.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Devrekli Muhtarlar Derneğinin 5. Olağan Genel Kurul Kongresi divan başkanlığının oluşumu ile başlarken, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasının ardından Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve müzakerenin kabulünden sonra seçimlere geçildi.

Toplam 82 muhtarın katıldığı seçime iki aday ile girildi. Mevcut başkan Muhterem Benli ve Başkan adayı Raşit Budak'ın yarıştığı seçimi Raşit Budak 45 oy alarak derneğin yeni başkanı oldu.

Gerçekleştirilen seçimin Divan Başkanlığını yürüten Karadeniz Bölgesi Federasyonu Genel Başkanı Şerafettin Nas katılımcılara teşekkür ederek,” Seçimin sorunsuz bir şekilde bitmesi bizleri mutlu etmiştir. Yeni başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni başkan Raşit Budak ise davetlilere yaptığı konuşmada, ”Derneğimizin kuruluşundan bu yana yönetim kurulunda görev yapmaktayım. Ancak derneğimizin daha aktif hizmet verebilmesi, sosyal sorumluluk projelerinde daha iyi konumda temsil edilebilmesi için taze kana ihtiyaç olduğunu, bundan dolayı da başkan adayı olduğumu belirtmiştim. Daha genç ve dinamik kadro ile tabi ki siz değerli üyelerimizin desteğini alarak beni bu göreve layık gördüğünüzün için yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına sizlere çok teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte derneğimizin daha aktif hale gelmesi için elimizden gayreti göstereceğimizi buradan ifade ediyor, tekrar tüm katılımcılara bize destek veren, vermeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu