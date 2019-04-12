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Devrekli öğrenci uzak doğu sporunda birincilik elde etti

Devrekli öğrenci katıldığı uzak doğu spor karşılaşmasında birinciliği elde ettiZonguldak’ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesinde faaliyette bulunan 75.

Devrekli öğrenci katıldığı uzak doğu spor karşılaşmasında birinciliği elde etti


Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesinde faaliyette bulunan 75.yıl Cumhuriyet Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Sude Nur Basancı Kütahya'da yapılan Okullar Arası Yıldızlar Muay Thai Türkiye Şampiyonasında Türkiye birinciliğini elde etti. 40 ilden 300 öğrencinin katıldığı müsabakada 57 Kg'da mücadele veren Basancı kilosunda rakiplerini yenerek Türkiye birinciliğini elde etmenin mutluluğunu yaşadı.


Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde ki kurslara katılan başarılı öğrenci antrenörü Cemal Kocabaş ve diğer yetkililerle Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli'yi makamında ziyaret ederek katıldığı karşılaşmada elde ettiği Türkiye birinciliği hakkında bilgi verirken Keçeli de başarılı öğrenciyi tebrik ederek çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi

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