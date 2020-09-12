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Devrekli öğrenciler iki kademeli dezenfektan cihazı üretti

Devrek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri iki kademeli dezenfektan standı ürettiler.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde eğitim-öğretim alanında faaliyet gösteren Devrek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri iki kademeli dezenfektan standı üreterek ilçede bir ilke imza attılar.


Covit-19 salgını ile mücadele kapsamında eğitim kurumları için kollu be pedallı olarak üretilen dezenfektan standı ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına makul bedel karşılığı sunulacak olan araç iki işlevli olarak taslanma özelliğine sahipken, cihazın üretilmesindeki gaye öğrencilerin mesleki ve teknik becerilerini artırmak olduğu ifade edildi.

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