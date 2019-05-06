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Devrekli öğrenciler Kur'an-ı Kerim okumasında birinci oldular

Devrekli öğrenciler düzenlenen Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışmasında birinci ve ikinciliği elde ettiler.

Devrekli öğrenciler düzenlenen Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışmasında birinci ve ikinciliği elde ettiler.


Zonguldak Müftülüğü tarafından organizasyonu sağlanan “18 Yaş Ortaokullar Arası Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması”nda bölge öğrencileri hünerlerini sergilediler.


İl Müftülüğü binasında gerçekleştirilen etkinlikte Devrek Merkez Kız Kur'an Kursundan Nisa Nur Akca Bölge birincisi olurken, yine Devrek Gürbüzler Kur'an Kursundan temsilci olarak yarışmaya katılan Alper Toprak bölge ikinciliğini elde etti.


Yarışmada dereceye giren öğrenciler yetkililer tarafından çeşitli hediyeler ile ödüllendirildiler.

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