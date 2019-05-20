Devrekli öğrenciler pazardaki vatandaşların eşyalarını taşıdılar

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmeti Projesi kapsamında Pazar alanına girerek özellikle yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların Pazar eşyalarını taşıyarak bir ilke imza attılar.

20 kişilik bir öğrenci grubu ile Pazar alanına giren öğrenciler pazarda alışveriş yapan yaşlıların yanlarına giderek kendilerinin eşyalarını taşımaya yardımcı olabileceklerini belirtirlerken, vatandaşların bazıları bu istekleri geri çevirirken, bazıları da uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Okul Müdürü Erdoğan Aslan,” Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü Sosyal Sorumluluk Projesi ve Toplum Hizmeti Uygulamaları kapsamında 20 öğrenci ile çıktığımız Pazar alanında yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza eşyalarını taşıma konusunda yardımlarda bulunduk. Mübarek Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olması hasebiyle, bu ayda öğrencilerimize başkalarına yardım etmenin haz ve manevi mükafat boyutunu tattırıyoruz. Dinimizin bir emri olan başkalarına yardım etme olgusu ve duygusu, her alanda geçerlidir. Öğrencilerimiz akademik anlamda öğrendiklerini sahada uygulaması açısından, bu faaliyet önemlidir. Öğrencilerimize verilen eğitim halkımıza katma değer olarak dönüşürse bundan mutluluk duyarız. Bu projeye katılan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.