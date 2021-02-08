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Devrekli ormancılar kültür tatbikatında bir araya geldi

Devrek Orman İşletme Müdürlüğü personeli kültür tatbikatında bir araya geldi.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler Kültür Tatbikatında bir araya geldiler.


Orman Bölge Müdürlüğü bağlı işletmelerin tamamında her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve silvikültürel uygulamaları içeren eğitim tatbikatları çalışmaları Devrek Orman İşletme Müdürlüğü ile sona erdi.


Ormanların devamlılığını sağlamada en önemli ormancılık uygulamalarından olan gençlik, kültür, sıklık ve ilk aralama bakımları ile fidan sayımları konularında ormanlarda yapılacak işlemler konusunda bilgiler aktarılarak sahada uygulamalı olarak gösterildiği tatbikat Bölge Müdür Yardımcısı İsmail Çetin, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Albayrak, Şube Mühendisi Yeni Kalaycı tarafından verilen eğitime, Devrek Orman İşletme Müdürü Bekir Değirmenci, Müdürü Yardımcısı Bekir Öztürk'ün yanı sıra orman işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve özel sektörde görev alan orman mühendisleri katıldı

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