Devrekli sporcular Ashihara Karate Avrupa Şampiyonasında derece aldı

Ashihara Karate Avrupa Şampiyonası 19-23 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapıldı.

Şampiyonaya 21 Ülke katıldı. Zonguldak ili Devrek ilçesi sporcuları Türk Milli Takımı adına dereceler aldı. Derece alan sporcular; Bekir Kaya 95 Kg Büyükler Avrupa 2'ncisi, Oktay Ören Büyükler Açık Siklet Avrupa 3'ncüsü, Mahmut Cin 80 Kg Büyükler Avrupa 3'ncüsü olarak tamamladı.

Zonguldak il Temsilcisi Bekir Kaya yaptığı açıklamada şunları söyledi;" Şampiyona da sporcularım ile birlikte nilli sporcu olarak Avrupa Şampiyonası'nda yarışmak ve ilimiz olarak yaptığımız başarılar bizi mutlu etti. Her koşulda yanımızda olup bize güvenen herkese teşekkür ederim."