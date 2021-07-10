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Devrekliler hemşerileri vali yardımcısının düğününde bir araya geldi

Devrekliler Tunceli Vali Yardımcısı olan hemşerileri Uğur Karakaya’nın düğün merasiminde bir araya geldiler.

Devrekliler Tunceli Vali Yardımcısı olan hemşerileri Uğur Karakaya'nın düğün merasiminde bir araya geldiler.


Tunceli Vali Yardımcısı Uğur Karakaya; iş adamı Nazmi Öksüz'ün kızı Uzman Klinik Psikolog Funda Öksüz ile hayatını birleştirdi. Devrekli hemşerileri, il ve ilçe protokolleri çiftleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar. Bakacakkadı düzenlenen düğünde, çiftin nikahını Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan kıydı. Çiftin şahitliklerini AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar'ın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi üstlendi.


Düğün merasimine yüzlerce kişi iştirak ederken, çiftlere takı takmak için davetliler uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldılar.

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