Devrekliler tek yürek

Avrupa Devrekliler Derneği 3'üncü olağan kongresini DİTİB Merkez Camii'de yaptı.

Yapılan seçimde Başkanlığa işadamı Ufuk Saraç seçildi. Açılış konuşmasını Başkan Şahin Tabakoğlu'nun konuşmasıyla başladı. Divan heyetine; Erol Yukarıbaş, Cevdet Koymalı ve Dursun Döngel'den oluştu. Faaliyet ve mali raporların okunmasından sonra yeni yönetim seçildi. Ufuk Saraç'ın Başkanlığında; Mustafa Yağcı Vedat Karagülle, Metin Göktepe, Mevlüd Özcan, Aytekin Gözsöz, Ramazan Topal, Özkan Yağcı, Yüksel Pekmezci,Cihan Bayram, Ayhan Karaustaoğlu, Yüksel Kafalı seçildi.

Kongrenin konuğu Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yaptığı konuşmada "Nerede Devrekli varsa emrindeyim" diyerek birlik ve beraberlik içinde olmalarını ve Yeni yönetime başarılar dilerken, önceki dönem görev yapanlara teşekkür etti. Başkanlığa seçilen Ufuk Saraç, kendini seçen herkese teşekkürlerini belirtti. Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi.