Devrekspor kendi sahasından mağlup ayrıldı

Zonguldak'ın Devrek İlçesi 'nde oynanan Devrek Spor ve İstasyon Gemicilerspor maçı, Gemicilerspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Devrek şehir stadında oynanan U 19 maçında Devrek Spor kendi sahasında İstasyon Gemiciler Spor'a 1-0 mağlup oldu. İlk yarı üstünlüğü sağlayan İstasyon Gemiciler Spor 'un attığı gol ile durum 1-0 oldu. Maçta hakimiyeti bırakmayan Gemicilerspor sahanın galibi olarak üç puanı aldı.

Istasyon Gemiciler Spor ekibi "Maçta gülen biz olduk. 1'inci hafta Kayıkçılar Spor - İstasyon Gemiciler Spor maçı 0-4 kazanılan maçta U 19 liderliğine ambargo koyduk. A takım bazındaysa 22 puan ile liderlik ambargosuna devam ediyoruz" ifadelerine yer verdiler.