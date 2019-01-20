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Devrekspor kendi sahasından mağlup ayrıldı

Zonguldak’ın Devrek İlçesi ’nde oynanan Devrek Spor ve İstasyon Gemicilerspor maçı, Gemicilerspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi 'nde oynanan Devrek Spor ve İstasyon Gemicilerspor maçı, Gemicilerspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Devrek şehir stadında oynanan U 19 maçında Devrek Spor kendi sahasında İstasyon Gemiciler Spor'a 1-0 mağlup oldu. İlk yarı üstünlüğü sağlayan İstasyon Gemiciler Spor 'un attığı gol ile durum 1-0 oldu. Maçta hakimiyeti bırakmayan Gemicilerspor sahanın galibi olarak üç puanı aldı.


Istasyon Gemiciler Spor ekibi "Maçta gülen biz olduk. 1'inci hafta Kayıkçılar Spor - İstasyon Gemiciler Spor maçı 0-4 kazanılan maçta U 19 liderliğine ambargo koyduk. A takım bazındaysa 22 puan ile liderlik ambargosuna devam ediyoruz" ifadelerine yer verdiler.

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