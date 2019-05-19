Devrek'te 100. Yıl etkinlik konseri

Devrek'te Milli Mücadelenin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser büyük ilgi gördü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi ve Devrek Gençlik Merkezinin ortaklaşa organize ettiği gençlik konseri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Alanında düzenlenen ve Koro Şefi Ozan Kırımlı idaresindeki Devrek Anadolu Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği yöresel türküler ile Devreklilere unutulmaz dakikalar yaşattılar. Teravih namazının ardından organize edilen etkinlikte solo olarak görev alan Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Devrek Gençlik Merkezi Lideri Elif Karapınar'da bir birinden güzel seslendirdiği türküler ile davetlilerden tam not alırken, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'ta konser süresince vatandaşların yanından ayrılmadı