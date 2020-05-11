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Devrek'te 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yoğunluk oluşmaya başladı

Devrekli vatandaşlar iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından mağaza ve pazar alanlarına akın ettiler.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında hayata geçirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar mağaza ve pazar alanlarına akın ettiler.


Özellikle bu hafta giyim mağazalarında ve pazar alanlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar pazar alanlarına girmeden evvel belediye ekipleri tarafından ateşleri ölçülürken, ardından da dezenfekte edilerek alışveriş yapmalarına izin veriliyor.


Maskesiz olarak alışveriş yerlerine kabul edilmeyen Devrekliler uygulamadan memnun olduklarını ifade ederlerken,” Malum yurt genelinde 2 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Bu kısıtlama bizlere de yansıdı. Ramazan ile birlikte ihtiyaçlarımızı temin etmek için yeniden ilçe merkezine gelerek giyim ve diğer ihtiyaçlarımızı temin edeceğiz. Elimizden geldiği kadar sosyal mesafe kurallarına uymaya çalışıyoruz inşallah bu sıkıntılı günlerde geçecek” diye konuştular.

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