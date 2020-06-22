Devrek'te 2020 Yılı Birlik Meclis Toplantısı

Devrek'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından “Birlik Meclis Toplantısı” düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisinin 2020 yılı olağan toplantısı Atatürk Kültür Merkezinde Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay Başkanlığında hayata geçirildi.

Programa açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlanırken, muhtarlara köylerde yapılan ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi veren. Birlik Başkanı Kaymakam Vekili Altay” Öncelikle Covit-19 süresince görev yapan muhtarlarımızı duyarlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Şu ana kadara süreci çok iyi bir şekilde yönettiler ve bu duyarlılığın kendilerinden devamını bekliyor ve programımızın detaylarına geçiyorum. Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2019 Yılı faaliyetleri ile ilgili KÖYDES ödeneği olarak İlçeye 9.170.442,00 TL ödenek ayrılmıştır. Tahsis edilen bu ödenek ile 7 köyümüzün 12 km sathi kaplama asfalt yolu yapılmış, ayrıca 25 köye de hizmet verecek toplam 37 km yolun sıcak asfaltı ile bakım ve onarımı yapılmıştır. İlçemize bağlı muhtelif köylerin köy içi yollarında 21.134 m2 kilitli beton parke taşı kaplaması yapılmış, 3 adet köyümüzün içme suyu isale ve şebeke hatları yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Köy muhtarlıklarımız için tahsis edilen korige ve içme suyu borularına ait hendeklerin kazımı, köy yollarının kanal açma, temizlik vs işlerinde kullanılmak üzere 3 ay süre ile paletli iş makinesi kiralanmış, 2019 yılı içerisinde İl Özel İdaresince köy yardımları olarak Köylere Hizmet Götürme Birliğine toplam 551.531,73 TL ödenek aktarılmış olup, aktarılan bu ödeneğin içinden 13.150 m2 kilitli parke taşı, 300 m3 hazır beton, 2600 torba çimento, 12.700 adet kiremit yardımı ile muhtelif cins sosyal tesis inşaatları için malzeme yardımı yapılmıştır.

Ayrıca Birliğin Devrek Sebahat Cemil Ulupınar Fen Lisesinin doğalgaz dönüşümü için 354.000,00 TL ödenek aktarılmış olup, verilen bu ödenekle söz konusu okulun doğalgaz dönüşümü yapılarak hizmete sunulmuştur. 2020 Yılı KÖYDES ödeneği olarak İlçeye 9.170,442,00 TL ödenek verilmiş olup, söz konusu bu ödenek ile 26 adet projeyi kapsayan(köy yolu) 25+000 Km sathi kaplama yapılacak köy yolunun temel malzemesinin (Filler) alımı ve nakliyesi yapılacaktır. Devrek'e bağlı muhtelif köy yollarının sıcak asfaltı ile bakım- onarımında kullanılmak üzere 8000 Ton Sıcak asfalt malzemesi ile 2000 ton Rotmiks alınması planlanarak ihaleleri yapılmıştır Yine 2020 yılı KÖYDES ödenekleri kapsamında, 8 adet içme suyu projesi programlanmış ve ihaleleri yapılmış, ayriyeten bir adet iş makinesi ile bir adet kamyon kiralanması için gerekli ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı başından bugüne kadar İl Özel İdaresince köy yardımı olarak Birliğe 228.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Bu yıl içinde köylere 300 M2 kilitli beton parke taşı, 930 mt içme suyu ve kanalizasyon boru alınmıştır. Faaliyetlerimiz ana hatlarıyla yukarıda belirtilmiş olup, 2019 yılı Faaliyet Raporu Birlik Meclisinin bilgisine sunulur” diye konuştu.

Gerçekleştirilen konuşmanın ardından 2019 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi,2019 Yılı Birlik İdari Kesin hesabının görüşülmesinin ardından 2020 yılı dönem Birlik Encümen üyelerinin seçimlerine geçildi.

Yapılan kapalı zarf oylamasında Birlik Encümen Üyeliklerine; İl Genel Meclis Üyeleri Serpil Akyar Özmen, İsa Bükrü, Muhterem Benli ile Turgay Karadeli oy birliği ile seçildiler