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Devrek'te 23 Nisan Bayramı programı

Devrek’te 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen sade bir törenle kutlandı.

Devrek'te 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen sade bir törenle kutlandı.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen sade bir törenle kutlandı.


Cumhuriyet Alanında düzenlenen Törene; Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay'ın yanı sıra diğer protokol üyeleri de hazır bulunurken, törende korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gözlerden kaçmadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan'ın Atatürk Anıtına çelenk sunumundan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından tören sona erdi.


Törenin ardından Devrek merkez ve köylerde isimleri daha önce tespit edilen 23 Nisan doğumlu öğrenciler protokol tarafından evlerinde ziyaret edilerek doğum günleri kutlandı ve kendilerine çeşitli hediye takdiminde bulunuldu

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