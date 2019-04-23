Devrek'te 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Devrek'te coşku ile kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Zonguldak'ın Devrek İlçesinde düzenlenen etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99. yılı kutlama programları Cumhuriyet Alanında Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin sunumu ile başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi. Öğrenciler tarafından sergilenen folklor gurupları bir birinden güzel gösterilerle vatandaşlara unutulmaz dakikalar yaşattılar.

Düzenlenen gösteri programına; Zonguldak Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz, Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Başçavuş Batıkar Alkan, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, muharip gaziler, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğretmenler ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Öğleden sonra da yabancı ülkelerin halk oyunları ekipleri Devreklilere çeşitli gösterilerde bulunurlarken, Devrek Belediyesi tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi ve iki gün süreyle de tüm çocuklara belediye tarafından lunapark eğlenceleri ücretsiz olarak tahsis edildi.