İhlas Haber Ajansı

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Devrek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku kutlandı

Devrek’te Cumhuriyet Bayramının 98.

Devrek'te Cumhuriyet Bayramının 98.yıldönümü coşku içerisinde kutlandı.


Sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uygun olarak sabah başlayan kutlama etkinliklerine Kaymakam Ümit Altay'ın makamında tebrikleri kabul etmesi ile başlandı. Daha sonra kaymakam ve belediye başkanı öğrencilerin ve vatandaşların ve protokolün bayramını kutladılar. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Oluşturulan korolar tarafından günün anlam ve önemini uygun türkü ve şarkılar seslendirmelerinden sonra törene katılan okulların bayrak ve flamalarıyla resmigeçidi ile program sona erdi

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