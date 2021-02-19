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Devrek'te 38 köy yolu ulaşıma kapalı

Devrek’te devam eden kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandıZonguldak’ın Devrek İlçesinde devam yoğun kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu kapanırken, ekipler gece ve gündüz aralıksız çalışarak kapalı köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için mücadele veriyorlar.

Devrek'te devam eden kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde devam yoğun kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu kapanırken, ekipler gece ve gündüz aralıksız çalışarak kapalı köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için mücadele veriyorlar.


Köy Hizmetleri Müdürlüğü Şantiye Şefi Fatih Çalgam,” Bölgemizde Halen devam eden kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı köylerimizin bir kısmının yolları yoğun kar yağışı nedeniyle tekrar ulaşıma kapanmış durumda. Şuan itibariyle ilçemize bağlı 38 köy yolumuzun ulaşıma açılması için müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin gece gündüz kesintisiz çalışmalarına devam ediyorlar” diye konuştu

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