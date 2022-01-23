İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Devrek'te 70 köye kar engeli

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kar nedeniyle 70 köye ulaşım sağlanamıyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kar nedeniyle 70 köye ulaşım sağlanamıyor.


İl genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor. Özel idare ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kapanan köy yollarını ulaşıma açabilmek için iş makineleri ile yol açma çalışması yapan ekipler bir yandan da tuzlama çalışması yapıyor. İlçede 70 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.