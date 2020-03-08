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Devrek'te 8 Mart'ta şehit anneleri unutulmadı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Devrekli şehit annelerine yönelik yemek programı düzenlendi.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle Devrek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organizasyonu gerçekleştirilen yemek programında yaşayan şehit anneleri unutulmadı.


Devrek Öğretmenevinde gerçekleştirilen yemeğe bizzat iştirak eden Kaymakam Vekili Ümit Altay,” Öncelikle şehit annelerimizin ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. Bizleri kırmayarak düzenlediğimiz yemeğe katılarak bizleri onurlandırdığınız hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Ümit Altay yemeğe katılan şehit annelerine bu özel gün nedeniyle karanfil takdiminde bulundu.

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