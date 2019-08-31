İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrek'te AK Parti İl Danışma Toplantısı düzenlendi

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı büyük bir katılımla Devrek’te gerçekleştirildi.

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı büyük bir katılımla Devrek'te gerçekleştirildi.


Adalet Ve Kalkınma Partisi(AK Parti) İl Danışma Meclisi Toplantısı milletvekilleri ve partililerin katılımı ile Çaydeğirmeni'n de bulunan River Mill Park Tesislerinde gerçekleştirildi. Açılış ve yoklama ile başlanan toplantıya divan oluşumu ile başlanırken, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla devam edildi. AK Partinin 18. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen video gösterisinin ardından AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun davetlilere partinin dünü ve bugünü hakkında sunumda bulundu. Milletvekillerinin davetlilere yaptığı siyasi konuşmaların ardından programa basına kapalı olarak devam edildi.


Düzenlenen toplantıya; AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar'ın yanı sıra il, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.