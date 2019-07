Devrek'te Baston ve Kültür festival meşalesi ateşlendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde “30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali” etkinlikleri kapsamında festival meşalesi ateşlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bu yıl 30. düzenlenen “Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali”nin meşalesi protokolün ve davetlilerin katılımı ile Cumhuriyet Alanında ateşlenerek etkinliğin ilk startı verilmiş oldu.

Karşıyaka Çomaklar Mevkiinden kortej yürüyüşü ile başlayan ve Cumhuriyet Alanında bulunan Atatürk anıtına çelenklerin konulması ile başlayan program protokol üyelerinin yine aynı yerde ki festival meşalesi ateşinin yakılması ile birlikte programın ilk ayağı başlamış oldu. Festival ateşi Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz, Zonguldak Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı ve Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt birlikte gerçekleştirdi.

Festival açılışında konuşan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 'Yine, yeni, yeniden sloganıyla yola çıktığımız, Devrek'in özlemle beklediği ve bu yıl 30 düzenlediğimiz uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivaline hepiniz hoş geldiniz. Devrek'te bastonculuk yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahiptir. 1892 tarihli Kastamonu salnamesinde Devrek bastonundan övgüyle bahsedilmesi, Devrek bastonu tarihine ışık tutan en eski yazılı belgedir. Devrekli Aziz Salman usta, 1933 yılında Zonguldak'ta düzenlenen ‘Tasarruf ve Yerli Malı Haftasında, daha sonra 1936 yılında İzmir enternasyonal fuarında kurmuş olduğu sergilerle Devrek bastonunu ülke çapında tanıtmak için çaba göstermiştir. Daha sonraki yıllarda ise çeşitli yörelerde Devrek bastonunu tanıtma çabaları yaygınlaşmıştır. Türkiye'nin en köklü festivallerinden biri olan festivalimizin ilki 7 Temmuz 1984 tarihinde baston festivali adıyla düzenlenmiştir. Daha sonraki yıllarda “baston ve güreş festivali” adını alan festivalimiz, Devrek bastonunun sanatsal boyutunu ve adını yurt içi ve yurt dışında daha da duyurabilmek amacıyla ‘Uluslararası Baston ve Kültür Festivali' adını alarak uluslararası boyut kazanmıştır. İlçemize bu festivalin kazandırılmasında emeği geçen dönemin belediye başkanı Sadık Hamarat, Zonguldak Milletvekili Merhum Veysel Atasoy ve baston ustalarımız ile o günden bu yana festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu festivaller bizleri ortak paydada buluşturan, kaynaştıran, sosyalleştiren, sanatımızın ve kültürümüzün öğrenilmesine yardımcı olan, bu değerleri yaşamımızın her aşamasında kendimize şiar edinerek geçmişimizle buluşmamıza katkı sağlayan çok önemli bir kültürel etkinliktir. Bu festivaller sayesinde yurdumuzun dört bir yanında ve uluslararası alanda baston denilince Devrek, Devrek denilince de akıllara baston gelmektedir. Devrek, bu coşkuyu 30.kez yaşıyor. Çeşitli sebeplerden dolayı 5 yıl düzenlenemeyen ve son yıllarda hak ettiği değerlerden uzak düzenlenen festivalimizi yeniden eski coşkusuna görkemli günlerine kavuşturmak için dolu dolu bir program hazırlamaya çalıştık. Bu yıl festivalimize Bosna Hersek, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya gibi ülkeden 250 civarı katılım sağlayarak festivalimizi uluslararası platforma taşımayı amaç edindik. Altı gün sürecek festivalimiz içerisinde kültür, sanat etkinlikleri, sergiler, tiyatrolar, söyleşiler, çocuklarımızın ve gençlerimizin gelecekteki vizyonlarına önemli katkılar sağlayacak etkinlikler ve sizlerin coşkulu katılımlarıyla inanılmaz bir keyifle dönüşecek olan konserlerimizle, siz değerli misafirlerimize unutulmaz bir festival yaşatmayı arzuladık. Kızılcık ağacının sanata dönüştüğü şehir olan Devrek'te, bize ait olan değerimizi, sanatımızı, kültürümüzü, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirme imkânını sağlayarak, geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gören bu festivaller inanıyorum ki geleceğimize ışık tutarak gelecek nesillere de yol gösterici olacaktır. Rahmetli baston ustamız Münteka Çelebi'nin dediği gibi “baston her yerde bastondur, üzerinde sanat eseri varsa o Devrek bastonudur” Devrek bastonunu diğer bastonlardan ayıran tek özelliği kızılcık ağacından yapılması değil, emek ve özveriyle birleşerek sanat eserine dönüşmesidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk “sanatsız kalan bir milletin atardamarlarından biri kopmuş demektir” diyerek sanatın önemini vurgulamıştır. Bizler de bu bilinç doğrultusunda hareket ederek baston sanatını ve kültürümüzü gelecek kuşaklara ve tüm dünyaya aktarmak için bu festivalimizde olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de var gücümüzle çalışacağız. Bu sanatı günümüze kadar ulaştıran baston ustalarımıza, zanaatkârlarımıza, bu festivalin hazırlanmasında gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm belediye çalışanlarımıza, katkıda bulunan sivil toplum kuruluşlarına, festivalimize katılan misafirlerimize ve çok değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Her günümüzün festival heyecanı ve coşkusuyla geçmesi dileğiyle hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

Ardından Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz, festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da festivalin önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından Devrek Rosak Halk Oyunları ekibi, yerli yabancı karma halk oyunları ekipleri gösterilerinin ardından baston stantlarının açılışı, ustalara saygı, minik eller baston sanatıyla buluşuyor, survivor minikler oyun parkuru gösterisinin ardından Devrek Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen Devrek Türküleri ile program sona erdi.

Düzenlenen festival programına; Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Zonguldak Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile diğer ilçe, belde belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı