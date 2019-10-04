Devrek'te Camiler ve din görevlileri haftası etkinliği

Bu yıl “Cami Hayatın Merkez” temasıyla kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Devrek'te çeşitli etkinlikler ile hayata geçirilmeye başlandı

2003 yılından itibaren kutlanmakta olan ve Ekim ayının ilk haftasında çeşitli etkiliklerle organize edilen “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” n da Devrek'te görev yapan din görevlilerinin protokol ziyaretleri ile başlayan kutlamalar ve çeşitli gün ve tarihler arasında düzenlenen programlarla kutlanmaya başlandı.

Devrek Cumhuriyet Alanında ikindi namazına müteakiben organize edilen programa ilçenin seçkin hafızları tarafından Kur'an- Kerim Tilaveti ile başlanırken, kaside ve tasavvuf musikisi ilke devam edildi. İlçe Müftüsü Hasan İzmirli düzenlenen etkinlikle şu bilgilere yer verdi:

"Müminlerin beş vakit namaz için daima buluştukları bir yerdir. Cami haftalık istişare toplantısı olan Cuma namazının kılındığı mekandır. Cami yıllık müşavere niteliğinde bayram namazlarının kılındığı yerdir. Cami dünyadan ahrete göç ettiğimizde cenazemizin getirildiği yerlerdir. Cami bir kimsenin mescide alakasını görürseniz, onun Mümin olduğuna şahadet edin, zira Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah'ın mescitlerini ancak Allah ve ahret gününe inanalar imar ederler."

Programın ardından Müftü İzmirli tarafından yapılan dua ile etkinlik sona ererken, düzenlenen organizasyonu Devrekli vatandaşlar büyük ilgi ile takip ettiler.