İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrek'te Çanakkale Şehitleri anma programı

Devrek’te 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programı sade bir törenle gerçekleştirildi.

Devrek'te 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programı sade bir törenle gerçekleştirildi.


Zonguldak'ın Devrek İlçesi Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Programına Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay ile Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un yanı sıra az sayıda protokol üyesi katılırken, Koronavirüsü tedbirleri amacıyla saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.