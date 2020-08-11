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Devrek'te Covid-19 tedbir denetimleri gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde ülke genelinde ’Covid-19 Tedbirleri Denetimi’ başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde ülke genelinde 'Covid-19 Tedbirleri Denetimi' başladı.


Bu amaçla Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Durdubaş, Emniyet Müdürlüğü, Devrek İlçe Tarım Müdürlüğü, görevlisi, muhtar ve zabıta komiserinden oluşan bir heyet, Devrek şehir merkezinde faaliyette bulunan berber, çay ocakları, kıraathaneleri ziyaret ederek vatandaşlara koronavirüs önlemlerini anlattı, kurallara uymalarını istediler. Heyet, vatandaşlardan maske takmalarını istedi, maskesi olmayanlara maske takmaları yönünde uyarılarda bulundu.

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