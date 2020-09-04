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Devrek'te Covit-19 denetimi gerçekleştirildi

Devrek ilçesinde koronavirüs nedeniyle denetimler gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Devrek'te faaliyet gösteren kahvehane ve çay ocakları ile berber ve kuaförlerde denetimler gerçekleştirildi.


Devrek Kaymakamı Ümit Altay başkanlığında yapılan denetimlerde iş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği konularında denetimler gerçekleştirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Altay,” Yurt genelinde hayata geçirilen denetimleri oluşturulan heyet ile birlikte ilçemizde gerçekleştirdik. Yapılan denetimlerde İş yeri sahiplerinin kurallar uyduğu görüldü ancak sokaklarda gezen bazı vatandaşlarımızın bu kuralları adeta yok saydığını görmekteyiz. Devrekli vatandaşlarımızdan mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını özellikle rica ediyorum” diye konuştu.


Denetimlerde Kaymakam Ümit Altay'ın yanı sıra Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Paçacı ile diğer bazı daire amirleri hazır bulundu.

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