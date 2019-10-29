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Devrek'te Cumhuriyet Bayramı coşku içinde kutlandı

Cumhuriyetin kuruluşunun 96.

Yıl dönümü kutlamalarına Devrekli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Yıl dönümü coşku ve heyecan içerisinde kutlanırken, kutlamalara vatandaşlar ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.


Sabah saat 10'da başlayan programda Kaymakam Vekili Ümit Altay makamında tebrikatları kabulünün ardından Cumhuriyet Alanında düzenlenen etkinliklere geçildi. Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay'ın vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutlaması ile devam eden etkinlikten sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyunlarının sergilenmesinin ardından tören geçişi ile program sona erdi.


Kutlamalara; Kaymakam Vekili Ümit Altay, Garnizon Komutanı Asteğmen Rıdvan Babat, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, daire müdürleri, muharip gaziler, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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