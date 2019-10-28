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Devrek'te Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunum töreni gerçekleştirildi

Devrek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü nedeniyle Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çelenk sunum programı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen çelenk sunum töreninde Atatürk Anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Kaymakam Vekili Ümit Altay ve Belediye Başkanı Çetin Bozkurt tarafından sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından tören sona erdi.


Düzenlenen programa; Devrek Kaymakam Vekili Ümit Altay, Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Başçavuş Batıkan Alan, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, daire müdürleri, muharip gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı

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