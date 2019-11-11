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Devrek'te dayanışma kermesi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından dayanışma kermesi düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından dayanışma kermesi düzenlendi.


Devrek Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından Cumhuriyet Alanı'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen kermese İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, şube müdürleri, okul idareciler ve çok sayıda davetli katıldı.


Kermes açılışında konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Gülşen Arasoğlu, kermese destek veren ve katılanlara teşekkür etti. Arasoğlu, "Burada davetlilerimizin destekleriyle elde edilecek gelirle okulumuzun çeşitli ihtiyaçlarında kullanılmak için harcama yapılacaktır. Amacımız çocuklarımızın daha kaliteli eğitim ve öğretim alabilmelerini sağlamak ve sizlerle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir" diye konuştu.

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