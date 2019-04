Devrek'te düzenlenen Bilim Fuarı büyük ilgi gördü

Devrek'te düzenlenen Tübitak 4006 Bilim Fuarı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hayata geçirilen Tübitak 4006 Bilim Fuarı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Okulun halı sahasında gerçekleştirilen ve 23 projeden oluşan çalışmayla ilgili bilgi veren Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Müdürü Mehmet Adıbelli,” Tübitak'ın desteğiyle bu yıl ilkini düzenlediğimiz Tübitak 4006 bilim fuarının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile fikir dünyasının birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu fikir dünyasını ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır.

Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir. Sevgili öğrenciler, biliniz ki, yeryüzünde hiçbir icat sıfırdan var olmamıştır. Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Eminim ki proje çalışmalarınızın her biri ileride başarılı çalışmalarınıza atılacak büyük imzaların ilk basamağıdır.

Değerli konuklar, Tübitak 4006 fuarımıza desteklerini esirgemeyen Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt 'a, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Korum 'a İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Turan 'a şükranlarımı sunuyorum. Proje çalışmalarında emeği geçen ilk başta proje sorumlusu Matematik öğretmenimiz Aydın Sağcan 'a ve proje çalışmalarında büyük emek harcayan tüm öğretmen arkadaşlarıma ve çok kıymetli öğrencilerimize teşekkürlerimi sunarken, projeyle fuarımızın geleneksel hale gelmesini temenni ediyor hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Düzenlenen programa; Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Korum, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Gün Albayrak, İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Açık, okul müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı