Devrek'te düzenlenen Bilim Fuarı büyük ilgi gördü

Devrek'te düzenlenen Tübitak 4006 Bilim Fuarı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hayata geçirilen Tübitak 4006 Bilim Fuarı ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Okul bahçesinde gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan ve toplamda 20 projeden oluşan çalışmayla ilgili bilgi veren Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Erdoğan Aslan,” Değerli davetlilerimiz Tübitak'ın desteğiyle bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Tübitak 4006 bilim fuarının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Hepinizin bildiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile ortaya sunmanın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da oluşturulmasının ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Yüce dinimiz öğrenme ve öğretmeye, araştırma yapmaya, tefekkür ve tezekkür etmeye olaylardan ibret almaya büyük önem vermiştir. Kur'an-ı Kerimde Rabbimiz ‘'bilenlerle bilmeyenler bir olur mu''derken ilim öğrenmenin önemini ve eşyanın hakikati kavramanın önemine vurgu yapmıştır. Sevgili peygamberimiz de bilim (ilim) konusunda şöyle buyurur:

“İlim ve hikmet, müminin yitiğidir. Her nerede bulursa alır.”

“Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahreti isteyen ilme sarılsın, hem dünyayı hem ahreti isteyen yine ilme sarılsın” “İlim aramak her Müslüman'a farzdır.” “İlim Çin'de olsa bile alınız derken insanları araştırma yapmaya araştırmaya teşvik etmiştir. İçinde bulunduğumuz coğrafya stratejik açıdan çok önemlidir. Ülkemizin teknolojik açıdan gelişmesine bir katkı sunacak olan imam hatip nesli eserleriyle ve icatlarıyla huzurlarınızda olacaktır. Genç dimağlarımıza gerekli değerleri verip önlerini açarsak Allah'ın izniyle ülkemiz şaha kalkacaktır. Yapılan çalışmalar küçük boyutta da olsa içerdiği anlam oldukça yücedir. Unutmayalım ki okyanuslar damlalardan oluşmaktadır. Öğretmen ve öğrencilerimizin geliştirdiği projeler okyanusta bir damla olmuşsa ne mutlu bize. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımız ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler. Her biri birer bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilir” diye konuştu.

Düzenlenen programa; İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Ercan Kahya, İlçe Mili Eğitim Müdürü Abdullah Turan, okul müdürleri ile çok sayıda davetli katılırken, programın ardından misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.