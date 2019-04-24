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Devrek'te düzenlenen el sanatları sergisi büyük ilgi gördü

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde düzenlenen “Geleneksel El Sanatları Sergisi” davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde düzenlenen “Geleneksel El Sanatları Sergisi” davetliler tarafından büyük ilgi gördü.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Geleneksel El Sanatları Sergisi” davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Usta Öğretici Ayşegül Korum nezaretinde 6 ay önce başlatılan ve 18 kişi ile tamamlanan su kabağı işlemeciliği vatandaşlar tarafından büyük beğeni kazanırken, yüzey süslemeciliği, resim sanat eğitimi ve çini işlemeciliği çalışmaları da davetlilerin takdirini topladı.


Devrek Kültür Merkezi Bahçesinde gerçekleştirilen sanat sergisi açılışına; Kaymakamlık Yazı, İşleri Müdürü Gün Albayrak, Devrek Belediye Yardımcısı Recep Korum, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Açık, okul müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

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