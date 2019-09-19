Devrek'te düzenlenen zeka oyunları etkinliğine eğitimcilerden yoğun ilgi

Devrek'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen zeka oyunları eğitimciler tarafından büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen zeka oyunları katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Devrek Hamidiye Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen etkinlikte Çaydeğirmeni 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Funda Daşdemir tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) “Zeki Çocuklar Oyunla Öğrenir” isimli proje BAKKA tarafından Teknik Destek verilmeye hak kazanmıştır. Sanayi Bakanlığına bağlı BAKKA'nın desteklediği Akıl ve Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi 16.09.2019 ve 20.09.2019 tarihleri arasında Devrek Hamidiye Lisesinde hayata geçirilirken, farklı okullardan 33 öğretmene İzmir'den gelen Zeka Oyunları Eğiticisi Selcan Algünerhan tarafından verildi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren Çaydeğirmeni 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Funda Daşdemir, "Zeka Oyunlarının okullarda öğretilmesi öğrencilerin yoğunlaşma, çok boyutlu düşünme, strateji geliştirme, rakibinin hamlesini önceden tahmin etme gibi becerilerini artırmaktadır. Bunun dışında iletişim becerisi, kendini ifade etme, başarma duygusunu da etkilemektedir. Oyunla öğrenen çocukların okul korkusu, öğretmen korkusu, başarısızlık korkusunu yenmeleri sağlanmaktadır. Okullarda öğretilen bu oyunlar evde aile iletişimini ve ailecek kaliteli vakit geçirmeyi sağlamaktadır. Bu da öğrencilerin başarılarını artırmaktadır. Ayrıca bu tür oyunlar öğrencilerin derse ilgisini, sözel ve sayısal zekalarını doğrudan etkilemektedir. Devrek İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğünün bu ilk proje deneyimi değildir. Bu tür çalışmalar için bir proje ekibi kurmuştur. Kurdukları bu ekipten TOKİ İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ömer Arda Uraz'ın yazdığı “Avrupa Birliği Proje Yazma Eğitimi” ve Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Dilek Çayırlı'nın yazdığı “Drama Eğitimi” yine BAKKA tarafından teknik destek verilmeye hak kazanmıştır. Bu eğitimler ise Haziran ayında toplam 70 öğretmenimize verilmiştir. Öğretmenleri projeler konusunda destekleyen Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise diğer kurumlara örnek oluşturur niteliktedir” diye konuştu.