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Devrek'te fırınlara emniyet şeridi

Devrek Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede faaliyette bulunan simit ve ekmek fırınlarında denetimlerde bulundu.


Zabıta ekipleri ekmek ve simit fırınlarında ürün ile vatandaşların yakın temasta bulunmamaları içinde emniyet şeridi çekti. Fırıncı esnafına koronavirüs kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulunan Zabıta Ekipleri, fırın içinde hijyen, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını istedi.


Öte yandan Devrek Zabıtası salgın sürecinde yoğun mesaisine devam ediyor. Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen salgın hastalık sürecinde denetimlerini pazar yerleri, bakkal, market, kuruyemişçi, pastane, fırın gibi gıda satışı yapılan işletmelerde yoğunlaştıran Devrek Belediyesi zabıta ekipleri, ilçenin dört bir yanında denetimlerini aralık sürdürüyor.

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