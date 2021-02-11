Devrek'te gazete dağıtıcısına başıboş köpekler saldırdı

Devrek'te başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan gazete dağıtıcısı çeşitli yerlerinden yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde başıboş sokak köpeklerin saldırısına uğrayan gazete dağıtıcısı Zeki Bayramusta çeşitli yerlerinden yaralandı. Devrek sokaklarında ve meydanında sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri vatandaşların korkulu rüyası olmaya devam ederken, saldırıp ısırarak da zarar vermeye başladılar.

İlçede birçok gazetenin dağıtıcılığını yapan Zeki Bayramusta sabah saatlerinde gazete dağıtırken Devrek'in İsmetpaşa Mahallesinde başıboş köpeğin aniden arkadan saldırısına uğradı. İki parmağını ısıran köpeğin elinden zor kurtulan Zeki Bayramusta kendi imkanları ile Devrek Devlet Hastanesine giderek tedavisini yaptırıp tetanoz aşısı uygulandı. Üç doz daha tetanoz aşısı olacağını belirten Bayramusta, “ Her zaman ki gibi sabah gazete dağıtıyordum. Herkesin işe gittiği bir saatte yürürken arkamdan gelen bir köpek aniden elime ısırdı. Ne olduğunu anladım köpeğin elinden zor kurtuldum. Bunca yıldır gazete dağıtırım Devrek sokakların ilk defa başıma böyle bir olay geldi. Köpekler Devrek'te son yıllarda çoğaldı. Büyük çoğunluğu da galiba aç olsa gerek ki bana aniden saldırdı. Bu sokak köpeklerinden Devrek'te herkes rahatsız Allah göstermesin ya bu köpeğin saldırısına bir çocuk maruz kalsaydı kendini nasıl koruyacaktı doğrusu merak ediyorum. Bu başıboş sokak köpekleri konusunda Devrek'in yetkililerinin bir an önce kalıcı çözüm bulmasını mağdur biri olarak bende bekliyorum ve herkesi buradan göreve davet ediyorum” şeklinde konuştu.