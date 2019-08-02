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Devrek'te Gaziantep günleri gerçekleştirilecek

Devrek’te Güneydoğunun şirin illeri arasında yer alan Gaziantep günleri düzenlenecekDevrek’te düzenlenecek olan etkinlikle ilgili bilgi veren Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, ”İlçemizin Cumhuriyet Meydanında kurulacak etkinlik alanında, 5-10 Ağustos tarihleri arasında misafir şehir Gaziantep’ten gelecek ekiplerin 6 Ağustos tarihinden itibaren her gece “Gaziantep Meşk Geceleri” ve “Urfa Sıra Geceleri” düzenlenecek.

Devrek'te Güneydoğunun şirin illeri arasında yer alan Gaziantep günleri düzenlenecek


Devrek'te düzenlenecek olan etkinlikle ilgili bilgi veren Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, ”İlçemizin Cumhuriyet Meydanında kurulacak etkinlik alanında, 5-10 Ağustos tarihleri arasında misafir şehir Gaziantep'ten gelecek ekiplerin 6 Ağustos tarihinden itibaren her gece “Gaziantep Meşk Geceleri” ve “Urfa Sıra Geceleri” düzenlenecek. Bu buluşmada ayrıca Gaziantep yöresel ürünlerin sergilenip, satışa sunulacağı alanlar da yer alacak.


6-10 Ağustos tarihleri arasındaki etkinlikler kültürlerin buluşması amacıyla Belediyemizin katkılarıyla düzenlenecektir. Gaziantep günleri etkinliklerine tüm halkımız davetlidir” diye konuştu

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