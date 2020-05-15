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Devrek'te gençlik adına çelen sunum töreni gerçekleştirildi

Devrek’te gençlik adına çelen sunum töreni gerçekleştirildi.

Devrek'te gençlik adına çelen sunum töreni gerçekleştirildi.


Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Gençlik Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.


Devrek Cumhuriyet Alanında düzenlenen törende Covid-19 kurallarına riayet edilirken, Atatürk ve tüm şehitleri anmak ve Atatürk'ün manevi huzurunda çelenk sunmak için Devrek gençliği adına Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelengi Cihan Durdubaş tarafından konuldu.


Törenin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından çelenk sunum programı sona erdi

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