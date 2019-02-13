Devrek'te hafızlığını bitiren öğrenciler ödüllendirildi

Devrek'te hafızlığını başarı ile bitiren öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildiler.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan ve bölgenin sayılı Kur'an kursları arasında yer alan Gürbüzler Kur'an Kursunda eğitim gören ve eğitimlerini başarı ile bitiren 20 örnek ve başarılı öğrenci okul aile birliği ve okul idaresi tarafından altın ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirildiler. Devrek Müftülüğü ve Gürbüzler Kur'an Kursunun ortaklaşa olarak hayata geçirdiği organizasyon Gürbüzler Kur'an Kursunda gerçekleştirilirken, ödül töreninde 20 öğrenci arasında birinci olarak ile kursu bitiren Gürkan Eser adlı öğrenciye Okul Aile Birliği Başkanı Ertan Akça altın ile ödüllendirildi. Dereceye giren diğer öğrencilere de dernek yönetimi ve kurs hocaları tarafından plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.